安置中心近千脫北者個資遭駭 疑員工違規打開電郵惹禍

2018-12-29 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓脫北者安置中心上週發現遭到網路攻擊，造成近1000名脫北者的個人資料外洩，南韓統一部至今不願證實是否為北韓所為，僅說警方已介入調查。

綜合媒體報導，這間被駭的安置機構位在慶尚北道的龜尾市，負責協助與輔導脫北者適應南韓的生活；疑似難民機構職員違反規定，沒有對相關文件設密碼並做離線處理，就擅自在保存該文件的內部電腦開啟自己的電子郵件，不料這封電子郵件暗藏惡意程式，導致997名脫北者的姓名、出生日期與現居地址等個人資料外洩；所幸手機號碼與個人身分證字號沒有遭竊。

南韓相關單位發現後，在12月19日對該機構進行現場調查，證實遭到網路攻擊，警方推測外洩時間可能是在今年11月，並介入展開調查；不過針對是否是北韓方所為，南韓統一部不願表態，僅表示警方已展開調查，駭客身分也不清楚。

過去由北韓發動的網路攻擊，大多數是攻擊南韓的政府部門或企業；目前南韓共有25間的脫北者安置機構，輔導並協助幫助約3萬名脫北者適應南韓生活，由統一部交由民間營運；統一部表示，今年一直在幫這些機構建立內外網分離的相關系統，預計將在明年啟用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/