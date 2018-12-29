土國將限制「垃圾食物」廣告 禁止廠商用玩具吸引兒童

2018-12-29 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其政府28日宣布，自明年6月30日起，禁止國內電視台及廣播電台在兒童節目的時段中播放「垃圾食物」廣告；此外，也禁止這些垃圾食品的廠商在產品包裝內加入任何類型的促銷玩具禮品。

綜合外媒報導，被列入垃圾食物的食品包括糖果、蛋糕、餅乾、飲料、洋芋片、漢堡薯條等。義大利知名食品商費列羅（Ferrero）生產的「健達出奇蛋」也不例外，它在明年規定正式實施後，甚至不得在土耳其販售，只因為巧克力裡裝有玩具。

土耳其貿易部長佩克坎（Ruhsar Pekcan）表示，這項新規定旨在保護兒童身心健康，改變不良飲食習慣，減少攝取高熱量及高脂肪食品。

報導指出，這些垃圾食物生產商，屆時若發生違規行為，將被監管機關處以1600元至6.4萬元美金（約新台幣190萬元）不等。規定中也提到，廠商在兒童節目以外的時段播放廣告時，內容要盡量鼓勵民眾養成健康均衡的飲食習慣。

據了解，土耳其成年人體重超標的比例逐年上升，一項統計數據顯示，土耳其成年人肥胖率在2017年已達近30％。

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