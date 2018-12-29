歐巴馬的2018推薦電影、書單 快來看你看過多少！

2018-12-29 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕2018年即將結束，美國前總統歐巴馬今年也不例外地在臉書上分享他2018年度書單、歌單與電影清單，今年上榜的有電影有《黑豹》、《燃燒烈愛》、《小偷家族》等，許多在台灣也相當受歡迎的電影。

歐巴馬昨日在臉書上分享他2018年的最愛書單、歌單、電影清單，上榜的電影相當多元，有科幻片《滅絕》、漫威電影《黑豹》、美國犯罪喜劇片《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）、改編自村上春樹作品的韓國電影《燃燒烈愛》、日本片《小偷家族》、政治諷刺電影《史達林死了沒？》、曾在台北電影節放映的《重生騎士》（The Rider）、拿下威尼斯影展金獅獎的《羅馬》，與台灣尚未上映的《如果比爾街會說話》（暫譯，If Beale Street Could Talk）、《八年級生》（暫譯，Eighth Grade）、《荒野之心》（Leave No Trace）等等，總共15部電影。

而歐巴馬推薦的歌曲則有饒舌天后Cardi B的「I Like It」、美國知名搖滾歌手「王子」（Prince）的「Mary Don’t You Weep （Piano & A Microphone 1983 Version） 」，與美國創作歌手Khalid的「Love Lies」，總共22首歌。

至於書單則是數量最多的，歐巴馬總共推薦了29本書，其中被列在第1個的，毫不例外是妻子蜜雪兒（Michelle Obama）所寫的回憶錄《Becoming》，其他還有《Life 3.0：人工智慧時代，人類的蛻變與重生》（Life 3.0： Being Human in the Age of Artificial Intelligence by Max Tegmark ）、曼德拉自傳《Long Walk to Freedom》等等。

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