歐巴馬的2018推薦電影、書單 快來看你看過多少！

2018-12-29

〔即時新聞/綜合報導〕2018年即將結束,美國前總統歐巴馬今年也不例外地在臉書上分享他2018年度書單、歌單與電影清單,今年上榜的有電影有《黑豹》、《燃燒烈愛》、《小偷家族》等,許多在台灣也相當受歡迎的電影。

歐巴馬昨日在臉書上分享他2018年的最愛書單、歌單、電影清單,上榜的電影相當多元,有科幻片《滅絕》、漫威電影《黑豹》、美國犯罪喜劇片《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)、改編自村上春樹作品的韓國電影《燃燒烈愛》、日本片《小偷家族》、政治諷刺電影《史達林死了沒?》、曾在台北電影節放映的《重生騎士》(The Rider)、拿下威尼斯影展金獅獎的《羅馬》,與台灣尚未上映的《如果比爾街會說話》(暫譯,If Beale Street Could Talk)、《八年級生》(暫譯,Eighth Grade)、《荒野之心》(Leave No Trace)等等,總共15部電影。

而歐巴馬推薦的歌曲則有饒舌天后Cardi B的「I Like It」、美國知名搖滾歌手「王子」(Prince)的「Mary Don’t You Weep (Piano & A Microphone 1983 Version) 」,與美國創作歌手Khalid的「Love Lies」,總共22首歌。

至於書單則是數量最多的,歐巴馬總共推薦了29本書,其中被列在第1個的,毫不例外是妻子蜜雪兒(Michelle Obama)所寫的回憶錄《Becoming》,其他還有《Life 3.0:人工智慧時代,人類的蛻變與重生》(Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence by Max Tegmark )、曼德拉自傳《Long Walk to Freedom》等等。

