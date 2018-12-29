裘莉鬆口有意投身政壇 被拱選總統沒拒絕

2018-12-29 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕43歲好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）日前上英國BBC電台作客，似乎透露參政可能性，當被慫恿未來競選總統時，裘莉雖語帶保留但未正面拒絕，增加外界遐想空間。

《BBC》報導，當裘莉參加電台節目被問到參政可能性時，她坦言，「如果你20年前問我這個問題，我可能會覺得很好笑，我經常說，我會去任何需要我的地方。」除了演員身分外，裘莉對於全球難民、性暴力等社會議題亦十分關心，她同時擔任聯合國難民署大使。雖然透露參政意願，但裘莉強調現階段暫時不會有行動。

報導表示，主持人開玩笑提出，如果民主黨之後推出30至40歲的總統候選人，裘莉可以參加競選，對此，裘利僅微笑回應「謝謝你」，卻未否認未來參選總統的可能性。

報導提及，除了關注世界議題外，裘莉也談到社群網站對孩童的影響，她表示，「自己也像『多數父母』一樣，無法完全控制孩子所接觸到的事物」，不過她補充提到，自己和孩子都沒有加入臉書，應該是唯一沒登入臉書的家庭。未來她也與BBC電視台合作，替7至12歲兒童打造客觀的新聞節目《我們的世界》，該節目預計明年會播出。

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