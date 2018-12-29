迫北大速換馬克斯學會核心 分析：與當年搞台商手法相同

2018-12-29 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕北京大學馬克思主義學會（下稱馬會）會長邱占萱26日被警方逮捕，隔天被校方撤掉會長一職，馬會核心成員更被迫改組，關注中國議題的臉書粉專「說中國」指出，馬會成員遭撤換的手法，與中國當年用在台商身上的如出一轍。

本報先前報導，北大校方以嚴重失職為由，27日撤除包括會長在內，馬會全數核心成員的職務，同時召集32名新成員作為該會的「發起人」，這32人均為共青團員或具有中共黨員身分。

「說中國」粉專指出，校方從共青團找了這些人加入馬會，直接取代原來的成員，讓該會原本的方向從工人運動直接轉為向中國領導人習近平學習，而這方法曾在台商身上用過。

「說中國」表示，「當年一些台商老是往台灣家裡跑，等到有一天到公司，才發現法人已經換了人、財產都變成別人的。這是真實案例」，「告他也告不成，因為法律文件都存在，最重要的，法院是他家開的」。

習近平近年數度指示鞏固馬克思主義進校園，但像北大馬會這種學生社團真的嘗試將馬克斯理論付諸實踐時，卻又引起中國高層恐懼，外媒分析，馬克思主義的重要理論是階級鬥爭，且要用暴力推翻現有政權，建立理想的新政權，「一旦有人用馬克斯主義號召群眾，中國就把這當成一種對當局的挑戰，而如臨大敵般應對」。

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