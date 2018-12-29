告別個資外洩風波 札克伯格：「臉書DNA」已改變

2018-12-29 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕過去一年，臉書頻傳個資外洩等醜聞，臉書創辦人兼執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）28日發文透露，臉書DNA已有「根本的改變」，未來臉書將會將重點集中在系統防護，以避免在受到假新聞的操縱和影響。

札克伯格28日在臉書發文表示，2018對臉書來說是充滿動盪的一年，除了深陷個資外洩醜聞，也受到美國政府調查。札克伯格坦言，避免選舉外力介入臉書、遏止仇恨言論及假新聞散播、確保使用者的個資受到保障，對他而言，都是今年最重要的議題。

札克伯格指出，與2016年和去年的情況相比，臉書DNA現在已經有「根本的改變」，這些改變能避免用戶個個資再度受到傷害，並稱臉書已修改大部分的系統，避免個資外洩情事再度發生。

札克伯格表示，過去一年中，臉書與其他單位合作來提升廣告透明度、移除對用戶有害的內容，並嚴格控管不實消息的散播，他舉例，臉書現已減少「爆紅影片」出現的數量，短期來看雖可能會降低收益，長遠下來卻能幫助臉書建立更堅實的社群服務。

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