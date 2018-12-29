「最暖老爸！」為陪空姐女兒過耶誕 他3天跟飛6航班

2018-12-29 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名65歲父親在今年耶誕假期，因為擔心剛成為達美航空空姐的女兒耶誕節還要工作，會感到孤單，便霸氣地買了6張機票，在3天內陪伴女兒飛了6個航班。

綜合外媒報導，一名網友里奇（Mike Levy）在臉書 上分享這則故事，他表示，耶誕節前夕，自己從紐奧良搭機準備返回底特律，當時他和鄰座乘客哈爾聊天，才發現機上其中1名空服員是哈爾（Hal Vaughan）的女兒，因為心疼女兒皮爾絲（Pierce Vaughan）耶誕節還要工作，可能會感到孤單，所以哈爾特地在3天內跟飛6個航班。

報導表示，這位「最暖老爸」一路陪女兒從紐奧良飛到底特律，再到佛州麥爾茲堡，又飛回底特律，耶誕夜時再飛到哈特福及亞特蘭大，最後飛回紐奧良。對於65歲的哈爾來說，這6趟飛行並不容易，尤其他6月時才因修剪樹枝從樓梯上摔下，脖子至今仍未完全康復，但一切都是為了與寶貝女兒共度轉機時間。

報導提及，連續3天的飛行，讓哈爾累到返家後足足睡了14小時，雖然旅程並不輕鬆，但哈爾表示，今年的耶誕節超棒的，「我就是盡我所能，要讓女兒覺得我是全世界最棒的老爸。」

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