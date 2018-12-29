中國官員藉賣畫收賄 4幅5萬卻賣建商1300萬

2018-12-29 14:19

〔中央社〕中國遼寧省一名前官員任內利用賣畫的手法行貪汙之實，將價值人民幣1萬多元的4幅畫以300萬元（約台幣1300萬元）賣給建商，但仍被識破。他不但要被關10年，這4幅畫也要上繳國庫。

中媒澎湃新聞報導，這名鄭姓前官員曾任遼寧省本溪市政府辦公廳副主任，10月經法院一審判決收受賄賂人民幣879萬元和1萬美元，其中包括以賣畫名義收受房地商的300萬元。

法院判決表示，經過鑑定，鄭姓前官員賣給建商的4幅畫其中2幅為真品，2幅為仿品，4幅畫實際僅值人民幣1萬1780元（約新台幣5.3萬元）。

一審判決後，鄭姓前官員不服並上訴，理由之一是建商給他的300萬元是以市場價購買4幅畫，並非行賄。

不過，二審法院本溪市中級人民法院認為，原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定性準確，量刑適當，審判程序合法。判決駁回上訴，維持原判。

據法院判決，這名前官員因受賄罪被判有期徒刑10年6個月，並處罰金100萬元，上繳國庫；受賄所得505萬元和一萬美元，依法追繳，上繳國庫。

此外，收賄的4幅中國國畫作品也依法沒收，上繳國庫。

據報導，這些任務特殊的畫作分別名為「雙雞踏春」、「上高雲抱石，飛泉掛碧峰」、「遙思」和「驚月」。

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