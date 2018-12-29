香港「幸福堂」控台灣總部無商標權 法官一句話突破盲點...

2018-12-29 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣黑糖珍珠鮮奶品牌「幸福堂」在日本、中國、南韓等國皆有插旗駐點，但台灣總部近來與香港代理商爆發侵權爭議，雙方對簿公堂。台灣總部要求幸福堂在港業務全面停止，香港代理商則反咬台方在港無商標權，但法官一句話突破盲點，質疑香港幸福堂自稱是台灣第一品牌，怎麼會反變成台灣總公司侵權？

綜合港媒報導，幸福堂香港代理商早前先對台灣總部提告侵權，台灣總部進而向香港法院申請禁制令，要求立即停止代理商使用幸福堂商標，等同在港全面停業，法官認為此舉影響不小，因此給代理商一週時間準備答辯。

對此，代理商先是要求將期限延長至兩週，並稱雙方對於協議的詮釋存在爭議，強調台灣總部在香港並沒有註冊商標，反對發布禁制令，但法官反問，代理商稱台灣總部沒有註冊商標，怎麼會和對方簽訂協議？

香港代理商同時對台灣總部商譽問題提出質疑，法官再問，若商譽不佳，為何要和對方簽署協議？且代理商在香港也以「台灣第一品牌」為號召。即便商標問題真有討論空間，台灣總部亦有幸福堂的版權。法官直言，台方勝算較大，準備抗辦時間仍維持一週，若無提交抗辦，便會發布臨時禁制令。

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