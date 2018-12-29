埃及旅巴遭炸彈襲擊釀4死 傳因司機偏離安全路線

2018-12-29 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕埃及一輛載有14名越南旅客的遊覽車28日遭炸彈襲擊，造成至少4人死亡、10人受傷，埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）表示，該遊覽車偏離安全路線而受到攻擊。

綜合外媒報導，事發於當地時間週五（28日）晚間6時15分許，這輛載有14名越南觀光客的遊覽車，行經開羅市郊吉薩地區時，觸動路邊定置的簡易爆炸裝置，炸彈隨即在車輛經過瞬間引爆，車上乘客與導遊遭受嚴重傷害。

死者包括3名越南旅客及1名埃及導遊，另有9名越南遊客及1名埃及司機分別受到程度不一的傷害，傷者被緊急送至附近的醫院進行急救。埃及內政部最初曾通報死傷者中包含中國遊客，不過隨後便撤回說法，證實未有中國人在事件中受傷或死亡。

事發後，埃及總理馬德布利向當地電視台「Extra News TV」證實，埃及籍導遊因傷勢過重不治身亡，他強調，該遊覽車偏離由政府安全部隊保護的路線而受到攻擊，目前尚無組織或團體出面宣稱負責。

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