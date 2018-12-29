入半裸店31日離職、擬拚明年2月補選... 日本市長再致歉

2018-12-29 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕44歲的日本山口縣美禰市市長西岡晃，上月2日至5日來台灣參訪台中花博，卻傳出光臨有半裸女子坐檯的卡拉OK店，西岡晃澄清，表示只是「誤闖」，他看到接待員脫掉上衣後，就馬上離開了。西岡晃昨再度為此謝罪，並表示會在31日正式離職。

綜合日媒報導，西岡晃昨在美禰市政府召開的年末會議上表示，自己對此感到相當抱歉和後悔，他本月初就已遞交辭呈，將會在31日正式離職。西岡晃表示，這件事給公務員帶來困擾，導致一些業務無法順利推動，他對在場120名公務員道歉。儘管如此，西岡晃也透露，會參加明年2月的市長補選登記。

西岡晃先前解釋，自己在11月4日晚間，與66歲議員戎屋昭彦和72歲的德並伍朗，在台中想要找尋用餐的地方，在台灣人的帶領下進入了一個類似卡拉OK餐廳的地方，多數客人都是男性，大約20分鐘後，出現了3名女性接待他們，還脫掉衣服上半身赤裸，他見情況不對，馬上與議員離開這家店。西岡晃對此道歉，但強調自己沒有做出違反道德的行為。

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