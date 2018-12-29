遭兒家暴險被性侵 母悲憤「煎鍋重捶」殺人分屍

2018-12-29 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名63歲母親柳德米拉（Lyudmila R）一年前好心收留失婚的42歲兒子，沒想到卻經常被虐待，甚至酗酒的兒子曾將她誤認成前妻，差點被性侵得逞。柳德米拉最後忍無可忍，怒殺兒子並分屍。

英國《鏡報》報導，柳德米拉一年前收留了與前妻離婚的兒子，然而她的生活就此墜入地獄。兒子不僅時常對她進行言語霸凌或毆打家暴，甚至在喝醉後，誤將自己的母親認成前妻，試圖性侵柳德米拉。這一切都在8月時，因為廁所衛生問題，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

報導表示，柳德米拉8月時因為廁所衛生問題，和兒子起衝突卻再次被虐待，她一氣之下從廚房拿出一個煎鍋，用力往兒子頭上砸去，當她回過神來，發現兒子已經動也不動地躺在地上。為了處理屍體，柳德米拉特地去買電鋸將兒子分屍，大卸70塊，並將內臟、骨頭等分別裝入不同的容器。

報導指出，由於鄰居聞到從柳德米拉家中飄出的屍臭味，於是報警。柳德米拉先是聲稱，這是兒子狩獵後帶回家「腐爛熊肉」的味道，但經過警方搜查發現了斷手、斷腳，這才揭開這起人倫悲劇。

報導提及，當地檢察官透露，這樣的案件在過去15年從未發生過。目前柳德米拉被法院判定犯下謀殺罪，但考量案發當時她的情緒極度激動，所以並未判處監禁，但仍禁止其在23個月內離開所住城市，且須遵守宵禁時間，不得隨意更改地址。

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