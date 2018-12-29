滿座要求乘客搭下一班 司機慘遭辣椒水噴臉8次

2018-12-29 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨一名男子欲搭乘巴士，在被告知客滿後，竟拿出辣椒噴霧朝司機臉上噴灑至少8次，造成後者呼吸困難、五官痛苦，男子犯行後即逃離現場，當地警方將嫌犯的行為形容為「卑鄙的懦夫」，現正積極追捕中。

綜合外媒報導，事發於當地時間週四（27日）晚間10時30分許，38歲的公車駕駛告知一名操著英國口音的男性遊客車輛已客滿，希望他耐心等候下一班車，但後者疑心生不滿，遲遲不肯離去並與駕駛展開爭吵，期間突然拿出一瓶疑為胡椒水或辣椒水的化學噴霧朝駕駛面部及前襟、手臂噴灑至少8次，隨後便奪門而出，逃之夭夭。

巴士駕駛受攻擊後感到面部黏膜刺激性癢痛，並出現呼吸困難症狀，經救護人員治療後已無大礙，當地警方隨後公布車內側錄畫面，譴責攻擊者的行為是「卑鄙的懦夫」，並稱受害司機當時正努力為社區服務，駕駛一輛滿載通勤者的公共汽車，同時按安全法規執行滿載人數限制，沒想到卻為此遭到襲擊。

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