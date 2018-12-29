北大學生抗議遭壓制 揭中共內部矛盾升級

2018-12-29 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕北京大學馬克思主義學會（下稱馬會）會長邱占萱，在中國前領導人毛澤東冥誕當日被警方逮捕，隔天被校方撤掉會長一職，馬會核心成員更被迫改組。不少學生不滿校方介入，28日起在校內發動抗議示威，卻遭現場保安人員推倒、壓制，場面一度混亂。

綜合《德國之聲》、《法新社》報導，包含馬會核心成員在內的左派青年為實踐馬克思主義，近期積極聲援工運，因而惹惱當局，部分大學生在工人維權現場遭警方逮捕，有人至今下落不明。北大校方27日宣布對馬克斯主義學會進行改組，撤換核心成員，其中包括26日被逮捕的原會長邱占萱。

報導指出，多名北大學生28日在校內舉行示威活動，抗議校方撤換學會會長及核心成員的決定，現場有保安人員介入，以物體遮掩拍攝中的相機鏡頭，接著試圖以暴力將抗議學生帶離現場，期間部分學生被推倒在地或拖到路邊，更有一輛黑色轎車停在路邊等候。

《德國之聲》指出，中共總書記習近平曾數度要求關注共產主義思想來源，還在今年5月參觀過北大馬克思主義學院，習當時曾做出指示，要「鞏固馬克思主義進校園、進課堂、進學生頭腦」。

然而，像北大馬會這種學生社團，真如習近平「要求」的，嘗試將馬克斯理論付諸實踐時，卻又弔詭地引起中共高層恐懼。外媒分析，馬克思主義的重要理論是階級鬥爭，且要用暴力推翻現有政權，建立理想的新政權，「所以一旦有人用馬克斯主義號召群眾，中共就把這當成一種對當局的挑戰而如臨大敵般應對」。

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