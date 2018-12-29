「整死人就像捏死螞蟻」 中國關押45雜誌記者內幕曝光！

2018-12-29 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕致力於報導各宗教在中國受迫害狀況的網路雜誌《寒冬》（Bitter Winter），自8月起被中國列為「境外敵對網站」，除了聘用駭客攻擊網站，還大規模逮捕記者。據了解，該雜誌旗下至少45名記者，因報導、採訪中國打壓宗教、人權等新聞，遭北京當局報復。

《寒冬》報導，至少45名《寒冬》記者，自8月起因拍攝或蒐集中國迫害宗教自由和侵犯人權的事件而被逮捕，其中1名來自新疆的記者，因為深度報導新疆再教育營，今年9月被捕後，至今仍下落不明。而這些被捕記者常被以「洩露國家機密」、「涉及境外勢力滲透」等罪名，關押審訊；部分記者被送往「法制教育中心」接受洗腦教育，有些記者更遭受酷刑虐待。

報導指出，獲釋記者透露，審訊期間警方曾警告他，「你在中國，就必須遵守中國的法律，如果國家認為你違法，你就是違法的。如果黨想要整死你，就像是捏死一隻螞蟻一樣」。雖然中國境內採訪有其危險性，但有記者認為，中國對信仰、人權的踐踏，應被世人知道，並受到譴責和制止，因此會堅持不懈地持續報導。

報導提及，《寒冬》是由義大利都靈新興宗教研究中心（CENSNUR）主辦的中文網路雜誌，於今年5月正式創刊，並致力於報導中國宗教和人權狀況。根據國際組織「無國界記者」發布的最新報告顯示，中國監禁記者數量已達60名，持續位居全球之首。

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