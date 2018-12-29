強國低俗婚鬧無極限！ 伴娘當眾被賓客「老漢推車」

2018-12-29 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府雖然已經要求「全面推進婚俗改革」，倡導文明的婚俗禮儀，但低俗婚鬧事件仍頻頻上演。最近中國網路又再流傳一段影片，影片中伴娘和男賓客大玩「老漢推車」的婚宴遊戲，遭到中國網友撻伐，批評該行為「低俗」、「齷齪」。

影片中國網友被上傳到微博，影片中大玩充滿性暗示的遊戲，由一名伴娘和男賓客上演「老漢推車」，企圖讓擺在下方的氣球被充爆，伴娘不但沒有生氣，還一臉愉悅的樣子。此行為遭到中國網友批評，「如果不是男女朋友那就太丟臉了」、「低俗」、「真齷齪」、「當個伴娘而已至於這麼犧牲嗎？不過她好像挺開心的」、「她們會後悔這樣做的」、「關鍵是女的很開心」、「就算是男女朋友也不可以這樣啊」。

中國婚鬧的事件頻傳，先前就有一名新郎在被綑綁和毆打之下試圖逃走，結果被路上的汽車撞飛；還有新郎拿斧頭想劈開新娘房間的門，導致好幾位伴娘被碎玻璃割傷，除了暴力行為外，新娘和伴娘被性騷擾的狀況更層出不窮。

中國政府為了遏止歪風，要求「全面推進婚俗改革」，倡導「文明簡約、格調高雅、內涵豐富」的婚俗禮儀，以「莊嚴神聖的結婚登記頒證儀式代替大操大辦的婚禮儀式」。不過仍遭到中國民眾批評，「管得真寬」、「生小孩你要管，結婚要禮你也要管，真扯淡，沒錢你結個毛婚啊」。

相關影片：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/