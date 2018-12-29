美國會議員呼籲全球 力抗中國打壓宗教自由

2018-12-29 01:04

〔中央社〕中國強力打壓國內各地的宗教活動，美國共和黨籍眾議員史密斯和參議員盧比歐敦促川普政府根據「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act），制裁嚴重侵犯人權的中國官員。

史密斯（Chris Smith）今天投書華盛頓郵報（WP），呼籲全球力抗中國打壓宗教自由。他和盧比歐（Marco Rubio）尋求擴大對警察監控器材的出口管制，以及要求制裁藉由新疆維吾爾族被迫勞動而獲利的企業。他們也推動「2018年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2018），以提供新工具給川普政府全面解決中國侵犯人權問題。

一名曾被關押在中國新疆再教育營的維吾爾女性米娜（Mihrigul Tursun）曾於11月揭發中國再教育營的慘狀，泣訴她所遭受到的刑求與虐待，並表示她寧願死，也不願受刑求。

史密斯呼籲世人要挺身而出，對抗這些侵犯人權的情況。

在中國國家主席習近平主政下，中國宗教自由面臨的威脅日增。在中國化之下，所有宗教和信徒必須依循並積極推廣中國共產黨的意識形態。

中國政府為了讓人透徹理解這一點，每個宗教的信徒都受到刁難、逮捕、監禁或刑求，只有服從者才能毫髮無傷地脫身。

史密斯指出，在習近平統治下，聖經和教堂頂端的十字架慘遭焚燒、教堂被強拆，甚至要求宗教領袖在祈禱場所安裝臉部辨識攝影機。新規定擴大限制網路上的宗教言論，並禁止未滿18歲者參加宗教活動。

據報導，中國政府官員也重新編訂「聖經」等宗教文本，刪除無神論共產黨不想要的內容，並提出基督新教中國化5年工作規劃。

數個月前，德國的中國少數民族政策專家岑茲（Adrian Zenz）表示，約有100萬的維吾爾人被關在「再教育營」接受信仰和思想改造，新疆可說是當今世界上監控最嚴密的地區。

近期有報導指出，拘留營中的少數民族被迫生產外銷美國的產品，美國政府正在進行調查。

史密斯指出，儘管中國打壓宗教不遺餘力，梵蒂岡對這些威脅卻毫無警覺，令人不安；甚至在9月針對主教任命問題簽署一份臨時性協議，北京首度正式承認教宗是中國天主教領袖，但也意味教廷未來任命與確認中國境內主教，須經過北京許可。換句話說，中國境內所有新任命的主教都將是北京接受的人選。

中國天主教信徒估計有1000萬至1200萬人。

史密斯強調，自從這份協議簽署後，不時傳出地下神職人員被捕、聖母聖壇遭拆毀、青年培訓計畫取消，以及至少一個省份的神職人員被要求參加再教育學習班。

中國已受到美國和若干歐洲國家的譴責，史密斯也呼籲任何重視宗教自由的國家，應該一同撻伐中國對待維吾爾族穆斯林、基督徒、西藏佛教徒和法輪功學員的方式。

尤其是以穆斯林人口為主的國家，對於中國維吾爾族穆斯林受迫害異常安靜，史密斯敦促這些國家，就算賠上中國「一帶一路」基礎建設計畫帶來的利益，也要不惜一切發起抗議。

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