中國官二代胡志強 被控貪污收賄被捕

2018-12-29 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國官二代、陝西省衛生和計劃生育委員會原黨組書記胡志強，近期內被西安市人民檢察院發布逮捕決定，指控他收受賄賂，全案已進入司法程序審理、起訴。

西安市人民檢察院在微博帳號「西安檢察」中指出，胡志強在本月12日已經被法院「審查起訴」，檢察院同步對他進行刑事拘留，24日再把他以收受賄賂的罪名立案逮捕，案由於27日告知社會，但這起案件目前尚在審理中，尚未定調開庭日期。

綜合外媒報導，陝西省衛生和計劃生育委員會原黨組書記胡志強為官二代，他的父親胡富國過去擔任過中國扶貧開發協會長、山西省委書記，年輕時曾依附在薄熙來父親薄一波麾下，薄一波在鄧小平掌權時期，是中共八大元老之一，因此胡富國與薄熙來互相稱兄道弟。

胡富國1995年在山西任職省委書記時，被踢爆詐領國家上億元經費，4年內在江澤民庇護下轉調北京任職逃過一劫，在2012年薄熙來落馬後為他叫屈；胡志強則是在2017年被檢舉從事官位買賣、貪污等情事，他的女婿、弟弟也都被檢舉涉及有關案件。

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