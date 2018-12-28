「中國像螃蟹，要前進得橫著走」 李光耀：中共不會放棄極權

2018-12-28 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國檔案館本月解密了一批新的檔案，其中1份為1989年時任新加坡總理李光耀與英國首相柴契爾夫人會面時對談的紀錄，李光耀當時將中國比喻成螃蟹，想要前進就得橫著走，更直言中國共產黨是絕對不會放棄中央集權的。

綜合媒體報導，根據英國檔案館最新解密的資料，時任新加坡總理李光耀1989年10月與當時的英國首相柴契爾夫人討論中國發展時，李光耀表示，他認為中國共產黨永遠不會放棄中央集權，但李光耀認為共產主義其實有違中國人的個性，長久實施下來將難以成功。

李光耀還說，有位中國人曾經跟他說過，「他們就像螃蟹，想要前進的話，就得橫著走」，香港民主派立法會議員毛孟靜分析，李光耀這番話的意思應該是指，共產主義與經濟發展存在衝突，中國如果要發展經濟，無法直接向前走，得用旁門左道的方式「橫著走」。

1989年10月李光耀與柴契爾夫人會面的時間，為中國六四天安門事件後約4個月，李光耀還把當時的中共總書記趙紫陽批評為「差勁的鬥爭者」，更說假如趙紫陽不是如此差勁，六四事件應該可以被避免。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/