超好命寵物豬 主人年花3萬台幣幫牠添新衣做足療

2018-12-28 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州1名女子伊格萊西亞斯（Marcela Iglesias）養了1隻重達113公斤的寵物豬丘伊（Chuy），每年花費至少1000美元（約台幣3萬元）為牠做足療、添購衣物等，還為丘伊改吃素。面對外界批評，伊格萊西亞斯回應，丘伊比狗聰明，就像我的家人，不該用社會偏見看待。

據《每日郵報》報導，伊格萊西亞斯在阿根廷長大，從小特別喜歡豬，除了丘伊，還有養2隻小麝香豬。伊格萊西亞斯表示，當時農場主人告訴她，丘伊不會長太大，伊格萊西亞斯發現丘伊的父母都偏小後，便相信丘伊只會是隻小豬。5年過去，丘伊竟長到113公斤，但伊格萊西亞斯仍覺得丘伊就和其他寵物一樣。

報導指出，伊格萊西亞斯每年花費至少1000美元（約台幣3萬元）在丘伊身上，包括足療、衣服、墨鏡等，伊格萊西亞斯也因此改吃素。日前加州發生森林大火，丘伊體型太大，難以離開，伊格萊西亞斯一家人遂和丘伊一起待在家中。幸運的是，她家1個半以外的街區全部著火，卻沒有燒到她家。

火災過去1個月後，剛好迎接丘伊的5歲生日，伊格萊西亞斯不僅替丘伊舉辦生日派對，還買了Gucci墨鏡、訂製大衣送給丘伊。伊格萊西亞斯為丘伊慶生的影片在網路引發討論，有網友質疑，不必花這麼多錢在豬身上。伊格萊西亞斯則說，豬和其他寵物一樣，比起狗還要聰明，更善於表現，不應該因為社會上對豬的錯誤觀念，而去歧視牠們。

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