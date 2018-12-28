中國人權律師妻赴最高院請願 遭600特勤包圍驅離

2018-12-28 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津市第二中級人民法院26日閉門審理「709大抓捕」人權律師王全璋遭控「顛覆國家政權罪」一案，王全璋妻子李文足今天就跑到中國最高人民法院請願，卻被約600名特勤人員包圍，並強制驅離。

綜合報導指出，李文足今天上午與在另外兩名709案律師謝燕益、李和平的妻子原珊珊、王峭嶺的陪同下，前往最高法院遞交「督促函」，除了要求糾正王全璋「嚴重超出規定辦案期限」一事，也希望調查謝燕益、李和平遭酷刑的問題。不過法院門口卻有一群特勤人員將她們團團圍住，並強制驅離。

王峭嶺事後在推特發文還原狀況，她們今天上午10時20分抵達最高法院門口，結果一群特警湧了上來。請願人士被大批一群特警包圍，特警對講機還傳出「把他們往前推，衝散！衝散！」的指令。其中一位抓著李文足的特警還表示，「我們今天來了600人呢。」

報導指出，天津市第二中級人民法院26日在一審開庭審理王全璋案件時，法院以涉及「國家祕密」為由拒絕公開開庭審理，並宣布全案將擇期宣判。李文足當天準備到天津聽審時，卻遭到國保攔截，要求她必須乘坐國保車輛。但李文足拒絕，她與王峭嶺因此被困在家中。

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