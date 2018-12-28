梅根又爆醜聞 前段婚姻宴客提供大麻

2018-12-28 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕嫁入英國王室的美國女星梅根（Meghan Markle）一直以來醜聞、爭議不斷，最近又被爆出她在嫁給哈利王子之前，曾經在2011年與前夫製片人伊格森（Trevor Engelson）在牙買加的婚禮上，向賓客提供大麻，而當時牙買加的大麻尚未合法化。

綜合媒體報導，梅根在與哈利王子結婚之前，2011年至2013年間與製片人伊格森是夫妻，兩人2011年在位於加勒比海的牙買加舉行婚禮，最近有當時參加婚宴的賓客透露，儘管當時牙買加尚未通過大麻合法化，梅根與伊格森卻仍在婚宴上提供賓客大麻吸食。

賓客透露，梅根甚至親手幫賓客捲好大麻煙，並裝上濾嘴，還特別將大麻收進小布袋裡。梅根與伊格森的大麻來源，則是透過當地飯店的員工購買。梅根的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）也在上個月透露，當初參與牙買加婚禮的賓客們，確實有拿到1小包大麻。

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