這隻「沒有鼻子」的狗 意外獲得全美關注

2018-12-28 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州的動物收容所收養了一隻沒有鼻子的狗狗Sniffles，他們在電視節目幫Sniffles找主人，意外引來全美關注，收容所收到大量從各方寄來的領養申請。

綜合外媒報導，Sniffles是一隻12歲的老狗，在波多黎各被主人遺棄，且遭其他流浪狗攻擊後沒了鼻子，身上有多處傷口等待治療，還感染多種寄生蟲。後來Sniffles被一個美國家庭收養，卻又逃走，最後才輾轉被動物收容所「Poodle and Pooch Rescue of Florida」收留。

該動物收容所24日帶Sniffles上電視節目徵求新主人，沒想到意外獲得民眾關注，目前該機構收到全國至少100份的收養申請，他們對Sniffles非常感興趣。

該動物中新的醫療主任瓦克（Michelle Wacker）表示，Sniffles已經是12歲的老狗了，不像年輕的狗那般有活力，但是很討人喜歡、個性溫和。雖然沒有鼻子、牙齒彎曲讓Sniffles看起來有點滑稽，但辦公室裡的人都非常喜歡牠。之後他們也會幫Sniffles做牙齒矯正，讓牠不再「暴牙」。

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