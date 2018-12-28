發現池裡有落水貓！霸氣汪星人跳下去當墊腳石救援

2018-12-28 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1隻落水貓緊抓著池水邊的塑膠箱子，正在著急沒辦法上岸時，被1隻狗狗發現牠的處境，狗立刻跳下水讓牠順著自己的背部爬上岸，影片曝光令網友驚嘆「超有愛」。

外國社群媒體YouTube與Facebook社團本月19日同時貼出1段影片，當中顯示1隻貓疑似是想捕捉水池裡的魚群，因此不慎落水，只能緊抓著水中沒有摩擦力的塑膠箱，正在苦惱要如何脫困時，有隻狗發現了牠的存在，跳上池子的圍牆對著牠猛搖尾巴。

狗狗當下疑意會到貓咪可能是無法自行上岸，因此將頭靠近牠希望牠能夠爬上來，不料卻被誤會是作勢攻擊，因此貓出掌拍打狗的頭部，狗此時索性直接跳下水，用頭從貓咪腹部將牠頂到背上，再將頭伸到岸邊讓牠順利脫困。

網友們看見汪星人對陌生的喵星人伸出援手，均對此景相當感動，留言指出「狗狗好棒，就算被打臉，還是下水把貓揹上來」，也有外國網友認為「狗真的相當善良，願意給貓當墊腳石」，不過也有人譴責拍攝影片的人類，「只站在旁邊都不會想辦法」。

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