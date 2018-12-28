豬隊友！川普上傳勞軍影片 洩漏海豹部隊機密資訊

2018-12-28 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普喜愛在推特上發文，闡述關於政策、時事的評論。而他在26日造訪海豹部隊時，將他與海豹部隊軍人的合照貼在推特上，等同是暴露海豹部隊的行蹤，違反了美軍保密慣例。

綜合媒體報導，川普與總統夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）於12月25日聖誕節前往伊拉克的阿薩德空軍基地勞軍，拜訪基地內約100名美國特種部隊及參與敘利亞與伊拉克戰爭的官兵們。據傳，氣氛十分良好，許多官兵穿著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）T恤，手持「川普2020」（TRUMP 2020）的標語，而川普也跟各個美國大兵拍照、簽名。

而川普離開伊拉克後，隨即在空軍一號（Air Force One）上用推特發文，貼上了與海豹部隊士兵們互動的影片，並發文寫道：「梅蘭妮亞與我相當榮幸，拜訪我們在伊拉克阿薩德空軍基地的令人驚豔的部隊，天佑美國！」

然而，川普此舉卻遭來了批評，儘管總統有解密資訊的權力，不過美國特種部隊的照片，通常會在臉部進行馬賽克處理，是因為特種部隊行動的機密性，為了要使他們任務順利並保護美國大兵的安全。但是川普卻公布特種部隊的樣貌，也間接證實美國在伊拉克有部署特種部隊。目前美國國防部對此沒有回應。

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2018年12月26日

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