豬隊友！川普上傳勞軍影片 洩漏海豹部隊機密資訊

2018-12-28 20:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普喜愛在推特上發文,闡述關於政策、時事的評論。而他在26日造訪海豹部隊時,將他與海豹部隊軍人的合照貼在推特上,等同是暴露海豹部隊的行蹤,違反了美軍保密慣例。

綜合媒體報導,川普與總統夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)和白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)於12月25日聖誕節前往伊拉克的阿薩德空軍基地勞軍,拜訪基地內約100名美國特種部隊及參與敘利亞與伊拉克戰爭的官兵們。據傳,氣氛十分良好,許多官兵穿著「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)T恤,手持「川普2020」(TRUMP 2020)的標語,而川普也跟各個美國大兵拍照、簽名。

而川普離開伊拉克後,隨即在空軍一號(Air Force One)上用推特發文,貼上了與海豹部隊士兵們互動的影片,並發文寫道:「梅蘭妮亞與我相當榮幸,拜訪我們在伊拉克阿薩德空軍基地的令人驚豔的部隊,天佑美國!」

然而,川普此舉卻遭來了批評,儘管總統有解密資訊的權力,不過美國特種部隊的照片,通常會在臉部進行馬賽克處理,是因為特種部隊行動的機密性,為了要使他們任務順利並保護美國大兵的安全。但是川普卻公布特種部隊的樣貌,也間接證實美國在伊拉克有部署特種部隊。目前美國國防部對此沒有回應。

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1