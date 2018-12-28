最棒耶誕禮物！男童被阿姨收養擁有溫暖的家

2018-12-28 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕每個孩子在耶誕節中最期待的就是耶誕禮物了。美國俄亥俄州11歲男童懷爾斯（Carter Wyles）不受原生家庭歡迎，一直以來都和阿姨基普哈特（Leah Kiphart）一家人生活，在今年耶誕節，阿姨送給他「收養文件」，邀請他成為基普哈特家的一份子，幸福的時刻也讓不少網友為之感動。

綜合外媒報導，11歲懷爾斯在原生家庭的生活過得辛苦，於是和基普哈特同住。今年耶誕節，基普哈特把收養文件、家庭合照和1張寫上「你是否願意成為我們的兒子與兄弟，我們愛你」的紙條放在耶誕節禮物盒中，懷爾斯打開禮物後，一邊啜泣，一邊點頭答應。

基普哈特對當地媒體表示，其實收養是臨時想到的，懷爾斯近期很有可能會被其他家庭收養，家人們擔心這是最後1次見到懷爾斯，懷爾斯對我們是重要的成員，便想出這個方法留下他。

雖然有人說懷爾斯十分幸運，不過基普哈特直言，對我們而言，懷爾斯願意加人我們才是幸運的。這段感人時刻被拍成影片，上傳到網路，引起許多網友關注。懷爾斯也說，感覺很棒，希望其他人可以感受到我的快樂，以及家人的幸福。

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