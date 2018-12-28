中國景氣寒冬來臨？傳新浪裁員6000多人

2018-12-28 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰影響，中國經濟持續下滑，本月11日中國網站「知乎」以及「鎚子科技」同時在社交平台爆出裁員消息。26日又有消息指出，中國的網路企業門戶新浪已經開始裁員，規模為10%，預計有6000多人將丟掉工作。

綜合媒體報導，一名身分是官方認證為新浪微博員工，26日在社群媒體上留言，表示「確鑿，新浪開始裁員了！從未轉正的入手，10%的比例！」消息一出，立刻引起熱議，有媒體立刻向新浪求證，但未獲回應。此外，微博上有關新浪裁員的微博內容幾乎全被刪除。

新浪網是中國門戶網站公司，全球註冊用戶超過6億，2018年在中國網路企業100強中排名第6，旗下知名社交媒體為新浪微博。目前新浪員工約有63400人，若按照10%規模裁員，將有近6400人失去工作。

對此，香港媒體也指出，「中國近期的就業情況的確十分嚴峻」，這波裁員潮與中美貿易戰脫不了干係，各種經濟問題加深了企業壓力，也讓裁員成為企業主簡單粗暴，但卻無法避免的手段。

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