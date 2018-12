殘忍！中國將維族父母抓進集中營 放任孩子凍死河邊

2018-12-28 21:25

〔即時新聞/綜合報導〕網路社群推特最近流傳一組照片,上頭是一名在河邊凍死的小孩,據傳這名孩子是因為父母被中國抓走,孤苦無依在河邊凍死,照片在網路上引發熱議。

根據推特指出,中國新疆地區,由於中國政府高壓統治,許多維吾爾族人被拘留在「再教育營」,名為拉米塔拉.希爾巴基(Rahmitullah Shirbak)的小男孩,父母也被抓,生死未卜。無法自食其力的他,屍體被人在東突厥茲坦南部Chokanjilgha的一條河中發現。

目前這組照片在推特造成熱議。網友紛紛留言說:「真對不起,這個政權是違法的。」、「唉,可憐。」、「維吾爾人就不是中國人啊。」、「中國自我感覺良好慣了,被滅國還是納入自己朝代,明明不同族人硬要一點不可少。」

中國自2014年起,透過「再教育營」的名義,將百萬名維吾爾族人送入集中營,並在2017年改名為官方再教育中心,不僅使他們挨餓、虐待他們,更強迫維吾爾族人放棄穆斯林傳統。

An #Uyghur toddler passed away in a river in Chokanjilgha, a village located at south of #EastTurkestan. He was freezing to death, my question is, where is his parents? In somewhere like #ConcentrationCamp. Nobody deserves this, regardless of their different faith or race. pic.twitter.com/vvg6p8KrZc