急診室怪事多 美國人愛往體內塞酒瓶、拐杖糖、巴斯光年…

2018-12-28 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國消費者產品安全委員會（CPSC）日前完成2017年急診室就診數據，結果顯示，有相當多美國人把「各式各樣的異物」放進體內的案例，包括拐杖糖、啤酒瓶，以及巴斯光年玩具模型，其中最常被塞入的器官是直腸。

據《每日郵報》報導，除了「一級受害戶」直腸，其他地方如眼睛、鼻孔、喉嚨、耳道和生殖器官，也都有民眾因為放進異物，最後無法從體內取出，只好尷尬地尋求醫生協助，例如藥瓶、雞蛋、噴霧罐、雪茄夾、耶誕掛飾等。

報導指出，不少就醫民眾提起塞入異物的理由也千奇百種，「一跳上床，結果放在床上的牙刷不慎插進直腸」、「坐在沙發時壓到原子筆，不小心就卡進直腸內了」、「想用打火機把藥物推進直腸，最後打火機卻拿不出來」。

據了解，還有不少民眾是把玩具老鼠塞進耳道，或是不小心把情趣用品或小型收音機卡在喉嚨內等，讓醫生聽了直搖頭，相關單位也盼這份數據能提升社會大眾警惕，提醒民眾不要再「亂塞」傷害身體。

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