敘內戰近尾聲？ 阿聯睽違7年 重啟駐敘大使館

2018-12-28 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國27日宣布，將重啟駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）的大使館，該大使館從2011年敘利亞內戰爆發後關閉，至今長達7年。有外界認為，此舉代表2國的緊張關係逐漸緩解，阿拉伯世界想把長年被孤立在外的敘利亞重新拉回懷抱。

綜合外媒報導，在代理大使納伊米（Abdul Hakim Naimi）的主持下，阿聯駐大馬士革大使館27日重新升起阿聯國旗，歡迎敘利亞重回阿拉伯國家。不過有消息透露，阿聯政府目前還不會立刻派出大使。

納伊米表示，重啟大使館是其他阿拉伯國家駐敘利亞使館重開的第一步。他強調：「阿拉伯國家開始重新支持敘利亞的獨立、主權、統一及安全，同時也是為了預防地區勢力介入敘利亞阿拉伯事務的風險。」

據了解，蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）曾在12月中訪問敘利亞，而這是敘利亞自內戰以來，第一次有阿拉伯國家聯盟成員國造訪，在當時已經有國際關係專家認為，此舉是雙方關係開始發生轉變的信號。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/