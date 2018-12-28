老當益壯！ 印度65歲婦和80歲翁「自然」拚出第二胎

2018-12-28 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度65歲婦女凱爾（Kaur）日前誕下她的第二胎，有望成為全世界最高齡的自然產產婦，更驚人的是，凱爾的丈夫哈基姆（Hakim）已達80歲高齡。

根據《每日郵報》報導，印度65歲的凱爾和年屆八旬的哈基姆已經有1個大約8至10歲大的兒子，沒想到凱爾「自然受孕」懷上女兒，並於26日自然產下女嬰。如果查證後屬實，凱爾是世界上最高齡的自然產產婦。

這對夫妻讓來自喀什米爾的婦產科專家驚呼，這樣的案例真的是「罕見中的罕見」，他表示，一般來說，印度女性更年期的年齡平均是47歲，一旦邁入更年期女性就不可能懷孕。另外，大部分50歲以下且已進入更年期的婦女，就必須靠體外受精受孕。然而，凱爾分別在55歲和65歲自然受孕、自然產，著實少見。

哈基姆受訪時表示，非常感謝阿拉賜給他們女兒這麼「珍貴的禮物」，但他們已育有一子，很需要經濟方面的援助以撫養小孩。

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