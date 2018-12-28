不當兵有代價！南韓將開放「良心」替代役 役期最長達4年

2018-12-28 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島緊張關係在今年迅速緩解，南韓亦逐步鬆綁役期規定，將義務役的役期縮短至18個月，也因國內有不少基於宗教理由的「良心犯」拒絕服役，只能選擇坐牢這條路。如今南韓軍方公布新的替代役法案，為良心犯解套，但服役時間長達3年，未來甚至可能調整為4年。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部今日公布《兵役法》修訂案與《關於替代兵役的法律制定案》規章，未來役男可因「良心自由」等宗教理由選擇服替代役，但役期長達3年。南韓義務役陸軍役期現為21個月，至2021年將縮短為18個月。

當中提到，制度上路之初選服替代役者將統一於教育改造設施服役，等制度完備後再擴大範圍至消防、社福等機構。服役時間也仍未確定，待法案通過國會審議、總統批准後，可以一年為範圍上下調整，因此有機會僅服2年替代役，也有可能長達4年，人數控制在每年約600人，首年則會挑選1200人。法案預計在明年初提交到國會。

朝鮮半島為全球最具軍事風險地區之一，每位身心健全的南韓男性公民皆有服役義務，但有不少基於宗教理由的良心犯拒絕服役，卻因無替代役可服只能坐牢。南韓憲法法院後來投票認定，此法有違憲法賦予人民的「宗教自由」，南韓軍方遂擬定新替代役法案。

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