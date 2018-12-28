中國青年：代表14億中國人，向台灣道歉！

2018-12-28 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網友王守悉在Youtube貼出一支影片「代表14億中國人，向台灣道歉」，並指出自己曾在東西方生活，接受過共產教育，也閱讀過外國經典，因此完全支持民主、人權與言論自由等普世價值的重要性。

這名網友在影片中批評習近平、王岐山、胡錦濤、江澤民等人沒有資格代表14億中國人，因為這些人並非基於「選票」或民意而生。他表示，中國對台灣這70年的打壓和威脅，就是赤裸裸地霸凌、以惡欺善，應該要予以停止；並指出中國最大的敵人並非台灣，中國最大的問題應是「中國共產黨」，即自身的腐敗文化，中國的許多狀況如北京霧霾、網路長城、計畫生育等，都跟台灣沒有關係。

該名網友還稱讚台灣為當今全球最優秀的華人（使用漢字文化）國家，因為台灣實現了真正的民主，即言論自由、一人一票和政黨輪替，並肯定台灣的良好制度與自由開放的程度。他還提到，台灣非常熱愛和平，但中國整天欺負台灣，逼迫談論「統獨議題」，他建議台灣應把精力放在發展經濟和國家現代化上。

這支影片推出後，獲得許多網友支持，「聽到眼睛泛淚，感恩。」、「謝謝你懂得尊重自由民主的台灣！」，但也有人替該名網友的人身安全感到擔憂。

大陸青年：代表14億中國人，向台灣道歉！

中國青年王守悉於YouTube貼出一支影片，向台灣道歉。（圖翻攝自Youtube-Wang ShouXi 王守悉英美自由價值）

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