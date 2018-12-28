韓美軍費分攤談不攏 議員嗆：憑什麼要南韓分攤更多

2018-12-28 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國自今年3月起，就明年生效的「防衛費用分擔特別協定」（SMA）已進行10次談判，不過至今未達成協議。南韓資深議員宋永吉今（28日）於記者會上質疑，「美國政府憑什麼要求南韓分攤更多的協防費用？」強調原則上應由美國負擔駐韓美軍駐紮費用，南韓立場僅是例外地承擔部分費用。

據《韓聯社》報導，南韓執政的共同民主黨東北亞和平合作特委會主席送永吉，今天在國會召開的記者會上，就韓美「防衛費用分擔特別協定」提出看法。他認為駐韓美軍有著「東北亞快速反應部隊」性質，不僅涉及南韓利害關係，也在為美國的全球戰略和國家利益服務。敦促美國立即停止在談判上以「南韓人民生計」對南韓施壓的手段，「美方應先改善在美軍基地工作的1.3萬多名韓籍員工的待遇。」

宋永吉說，南韓若無條件滿足美國單方面的要求，用彌足珍貴的稅金承擔防衛費，未必就能維持健康且堅固的同盟關係。他呼籲政府對美國應該展開更周全縝密的談判。

南韓與美國目前已經進行10次談判，仍未達成協議。據悉，當中的核心問題在於美國要求「提高2倍」南韓負擔的防衛費用，然而今年南韓分攤的防衛費額度已高達9602億韓元（約新台幣192億元）。

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