吃克流感出現幻覺…南韓2生服用後從自家跳下

2018-12-28 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓受到今冬最強寒流籠罩，不僅溫度持續下降，也正式進入流感高峰期，然而服用克流感（Tamiflu）卻可能出現幻聽、幻覺等副作用，近日即有一名國中少女及一名高中男學生使用克流感後從家中摔落，前者不幸喪生，後者則受到重傷。

綜合韓媒報導，南韓一名13歲李姓少女22日清晨被發現陳屍在公寓1樓花壇內，研判應是從住家12樓的房內自行推開窗戶墜落。調查指出，她於21日晚間10點左右服下第2錠克流感，家人透露少女曾說「要去喝水」，卻沒有走向廚房而是走進其他房間，還曾表示「聽到奇怪的聲音」。當晚家人都以為她在房間入睡，沒想到被人發現時已經死亡。目前警方正在確認克流感藥物「達菲」是否真的存在致幻的副作用，並釐清與少女之死有何關聯。

報導表示，這並非個案，高中一年級的金姓男同學22日出現持續高燒等症狀，前往社區醫院掛急診後確診為流感，醫生告訴金父，「雖然克流感有副作用的病例，但打針不會有副作用」，因此幫金男打針緩解發燒症狀。隨後金父帶兒子返家休息，卻在隔日發現兒子從7樓家中推開窗戶跳下。所幸金男暫無生命危險，但因頸椎和脊椎受到重傷，目前仍在加護病房接受治療。

《韓國時報》指出，2009年一名高中生服用「達菲」後出現幻聽症狀，並從京畿道6樓公寓跳下受重傷；2016年則有一名11歲小學生從21樓公寓摔落。類似事件層出不窮，讓父母十分緊張，但食品醫藥品安全處強調，由於每個人的免疫力不同，流感嚴重時可能致命，而克流感是非常有效的治療方式，不宜任意停藥或減量使用，副作用只是暫時的，建議家長仔細照顧服藥中的孩子，以充分預防意外事故發生。

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