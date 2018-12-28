元旦中國放3天 官方：出遊別塗鴨刻字

2018-12-28 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕元旦假期將至，不少人開始計畫出遊，中國當局建議人民在選擇跟團出遊時別以撿便宜的心態擇「低價團」，更呼籲人民出遊別再亂塗鴉刻字。

綜合外媒報導，中國元旦假期共3天，據中國文化和旅遊部網站消息指出，2019年連假中國人出遊意願甚高，中國當局列出3點要人民注意，包括「有備而行，安全第一」、「錯峰出行，文明旅遊」、「理性消費，合理維權」，其中第2點的「文明旅遊」即是呼籲人民切勿在景點古蹟上留下塗鴉及刻字，要做個文明的傳播者。

中國遊客無論在中國抑或在國外，都常在景點、古蹟上留下經典的「到此一遊」及姓名留念，不少網友在網路上PO出被塗鴉刻字的景點，批評該舉動相當不文明，不但破壞景點及古蹟，還惹人非議，許多中國網友對國人的舉動也看不下去，表示「此類事件已經不足為奇了」、「國人素質堪憂」等評語。

中國當局苦口婆心勸導人民勿再塗鴉刻字外，更提醒人民在選擇旅遊團時應注意旅遊路線及行程品質，且須簽屬書面合約，勿僅以口頭承諾，才不易被不肖業者侵害權利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/