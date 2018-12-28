川普精神有問題？ 中美專家跨海舌戰

2018-12-28 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕為了實現在墨西哥邊境築牆的競選承諾，美國總統川普已迫使政府停擺進入第6天，而這場爭議竟延燒到中國，央視旗下的英文頻道CGTN《中國環球電視網》，日前邀請中美專家連線辯論，沒想到中國學者越講越激動，還一度暴走，對川普進行人身攻擊。

《三立新聞》報導，CGTN《中國環球電視網》日前邀請北京對外經濟貿易大學教授龔炯（John Gong）及國際趨勢專家暨前共和黨亞太地區主席方恩格討論川普圍牆的議題。龔炯指出，以為圍牆可以嚇阻毒品犯運或非法移民的說法，太令人質疑，並以中國長城為例，「中國花了數世紀修建萬里長城，卻連北方游牧民族的入侵都抵擋不了，花50億美元（新台幣約1540億元）蓋500英里的牆根本是浪費時間。」

報導表示，方恩格也不甘示弱地反擊，他表示，相較聯邦政府在國內外所支出的國防預算規模，50億美元是筆小錢，重點在於築牆是否較其他邊境安全選項划算（value for money），且世界上還有很多築牆成功的案例，「邊境圍牆會搭載監視系統等新科技，它的效用不至於和當年中國的萬里長城一樣」。

報導指出，主播隨即追問川普在平安夜3小時內連續發出10則引戰推特，是否有特別意涵？沒想到龔炯越回越憤怒，最後直接暴走表示，「世界上最強大的國家，最有權勢的總統有這樣子的行為，讓我覺得很煩，推測川普精神上有問題，我看不是亂猜的！」方恩格則回批，連專業醫生都不會如此草率地做出診斷，且「不喜歡他的人很多，但也大有喜歡他的人在！」

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