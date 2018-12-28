10年以來最糟！ 港大民調：香港人對未來悲觀

2018-12-28 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學民意研究計畫民調顯示，市民對香港過去1年整體發展滿意的有36％，不滿意的卻有37％；認為明年社會發展會改善的則為23％，認為會惡化的竟高達50％，一來一往差了27％，創下10年來對未來最悲觀的民調數據。

民調指出，若與去年同期的資料比較，當時認為2018年社會發展將有改善的是39％，會惡化的則是29％，樂觀淨值還有正10％，如今卻變成負27％，等於1年以來樂觀淨值狂降了負37％，創下2008年以來最低的數字。

不過，香港人對明年個人發展較為樂觀，有39％認為自己將變得更好，17％覺得會變得更差，樂觀淨值為22％；對過去1年也有55％感到活得快樂，只有15％表示不快樂，可見香港市民對於個人生活較為樂觀且快樂，但對整體社會前景十分悲觀。

另外，若要在繁榮、廉潔、公平、自由、福利等議題之間作抉擇，香港人大多期待香港變成廉潔乾淨的社會，共有26％，其次為公平社會的24％。至於最希望政府優先處理的問題，有41％的香港人選擇了房屋問題。

該民調由香港大學民意研究計畫負責，在本月17日至20日透過隨機抽樣，以電話訪問1000位香港民眾，在95％的信心水準下，最高抽樣誤差為正負3個百分點。

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