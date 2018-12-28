警獲報14歲少女失蹤 搜查家後院竟挖出她和哥哥的遺體...

2018-12-28 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名在沃瑪爾工作的男子被爆出殺害親生女兒，更在家中後院挖出2名小孩的遺骸，警方目前正在調查究竟是誰謀殺了這2名小孩。

綜合外媒報導，埃芬漢郡（Effingham County）警局接獲通報，有人指控50歲的埃爾溫（Elwyn Crocker）殺害14歲的親生女兒瑪麗（Mary Crocker），警方前往埃爾溫家中搜查時，在後院中挖出瑪麗的屍體，更意外的是，一旁還有瑪麗的哥哥，2年前消失時，年僅才16歲的艾爾（Elwyn Crocker Jr）的遺體。

《今日美國》報導，瑪麗從今年10月後便消失，而哥哥艾爾更是自2016年11月後從此消聲匿跡，警方表示，最弔詭的是，沒有人為兄妹2人通報失蹤。

兄妹家人在接受警方問訊時，所供出的內容互相矛盾，有人表示瑪麗去了住在南卡羅來納州的母親那裡；有人則說自己不清楚，直到埃爾溫親口向警方透露搜查院子，才找到兄妹2人，報導指出，兄妹2人在世時身上常出現紅腫及被毆打的傷痕，懷疑2人遭虐殺死亡。

埃芬漢郡警局警長傑米（Jimmy McDuffie）說：「我當了41年的警察，從未遇過這個狀況，無法理解做為人父、人母，怎麼會忍心對孩子做出這樣的事...我看到的時候淚幾乎要流下了。」

目前警方已經將埃爾溫、33歲的再婚妻子坎蒂絲 （Candice Crocker）、50歲前妻金（Kim Wright），以及金的55歲男友羅伊（Roy Anthony Prater）皆以「隱瞞死亡」及「殘忍虐待兒童」等一級重罪，逮捕歸案、以待調查。

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