5年懷孕4次卻不見新生兒 恐怖夫妻家中到處藏嬰屍

2018-12-28 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭一名女子過去5年間懷孕4次，但鄰居從未看過這些嬰兒，因而起疑。警方接報調查後發現，該名女子的丈夫不想再添家庭成員，於是每當老婆生產後，立刻將嬰兒放進塑膠袋使其窒息身亡。

英國《太陽報》報導，波蘭警方日前接獲通報，鄰居留意到現年27歲的女子雅麗珊德拉（Aleksandra J）過去5年懷孕4次，卻從未見過這些新生兒，當雅麗珊德拉被問及此事時，總是回答「只是腸胃有問題，不是懷孕。」因而引起鄰居懷疑。

報導表示，經過警方調查後，分別於爐子裡跟樹下發現3具和1具嬰兒屍體。相關調查人員表示，這對夫婦已育有一名6歲的孩子，因為37歲的丈夫達維德（Dawid W.）不想要更多孩子，所以不准老婆在懷孕時通報相關機構，更不停對其施加心理壓力；當雅麗珊德拉生產後，就將嬰兒放進塑膠袋，使其窒息死亡。

報導提及，根據鄰居透露，雅麗珊德拉平日都盡責地照顧兒子，所以無法說她的不是，但發生在他們家的事確實很可怕。目前2人都被指控犯有4項謀殺罪名，恐將面臨終身監禁。

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