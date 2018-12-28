美國最長壽男性人瑞過世 打過二戰活到112歲

2018-12-28 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國活最久的二戰老兵、最長壽的男性人瑞歐佛頓（Richard Overton），今年5月歡度112歲生日後，近來因肺炎住進德州奧斯汀一間療養院，最終在美東時間27日下午（台灣時間28日上午）逝世。

據《CNN》報導，歐佛頓於1942年自願從軍，服役於第188航空工程營，該部隊全由黑人所組成，在太平洋的各個島嶼上參加戰事，包括硫磺島與沖繩。歐佛頓後來回憶時，直說全都是上帝的恩典，才讓他能夠平安回來。

2013年，當時107歲的歐佛頓又指出，他能那麼長壽必須歸功於上帝，但他也透露自己有不少惡習，比如說會喝咖啡套威士忌，或者就直接喝威士忌；他還喜歡抽雪茄，不過只是吐出煙霧而不會吸進去。

2015年，歐佛頓在一部短片中介紹自己，笑稱自己喜歡喝湯、喝牛奶，愛吃的食物則是魚類、玉米和冰淇淋。歐佛頓說，他每天晚上都會吃冰淇淋，因為這會讓他非常開心，他尤其喜歡黃油山核桃口味的。

2018年5月，歐佛頓在德州的家中和親人一起歡度112歲生日，他當時表示自己每天都感覺很好，身體完全沒有任何病痛，孰料後來卻遭肺炎侵襲。

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