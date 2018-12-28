華爾街日報：在中國壓迫下 香港再掀移民潮

2018-12-28 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港要再現移民潮了嗎？據《華爾街日報》指出，因中國不斷施壓，香港人民對於生活品質的要求日益升高，又對政治環境感到失望，多數人開始萌生要離開的決心。

綜合外媒報導，香港過去曾出現過多次移民潮，比如說1997年香港回歸中國、1989年六四天安門事件、2014年雨傘革命等，都讓香港人起了想移民到國外的想法。根據香港一所大學去年的調查結果顯示，有3分之1的人表示，若有機會想選擇移民，這其中半數是18至30歲、接受過大學教育的年輕人。

據《世界之聲》報導，香港大學社會學者葉兆輝表示，1997年香港未回歸前，多數人是因為前景不明朗才想要出走，但現在時遇不同，大部分的人是對經濟沒有成長且對香港的政治環境感到失望才決意離開。

外界不斷批評中國對香港施壓，讓獨立的城市變得不再民主，報導指出，香港的書店越來越不敢販售指責、會冒犯到中國的書籍，甚至連香港的股市都由中國公司主導著。

一名為了躲避中國專制，於1994年搬到香港定居的李先生說：「香港一天比一天差，我記得以前香港是一個很特別的城市。」居住在香港的51歲的陶瓷藝術家克里斯•羅（Chris Lo）則表示，2019年他將要離開香港，他說：「中國一步一步的逼近，讓香港的希望逐漸在消失當中。」

報導指出，自從香港回歸，主權移交過後，只要一有政治、經濟狀況不佳時，不少香港民眾都會選擇移民，近年來，香港民眾移民的地點通常為英國、美國、加拿大、台灣及韓國等地，人數皆有逐漸上升的趨勢。

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