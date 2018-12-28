印尼擴大火山警戒範圍 專家憂下次海嘯將發生

2018-12-28 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕印尼「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）火山22日爆發，引發大海嘯並奪走逾400條人命，當局27日將禁區半徑從2公里擴大至5公里，警告下一次噴發很可能會在近日發生，屆時恐引發新一次海嘯災難。

綜合外媒報導，喀拉喀托之子火山的活動日益活躍，過往數次噴發的巨大動能將大量的火山灰衝上天，鄰近區域更充斥對人體健康有害的毒氣，當局指出，火山灰對眼睛、身體各處黏膜及呼吸器官造成刺激，甚至引起心血管或呼吸系統嚴重疾病，因而將禁區擴大至方圓5公里。

報導指出，高懸空中的大量火山灰還有可能對飛機引擎、汽門及相關管線造成堵塞或更嚴重的損害，對飛航安全有著不可避免的重大危險性，印尼政府現已將所有經過該區域上空的航班暫停或移轉，待當局完成進一步研判才會公布復航時程。

由於火山爆發均具有相當程度的不確定性，當局無法預測下次爆發會在何時發生，不過專家研判，喀拉喀托之子火山日趨活躍，最近很有可能再度噴發，是否引發致災性高的海嘯仍是未知數，提醒國民與外國遊客務必及時關注警報。

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