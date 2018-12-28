麻省理工榜單無中國高中生 外媒：警惕千人計畫

2018-12-28 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國名校麻省理工學院（MIT）日前公布提前錄取榜單，獲得提前錄取707名新生中，沒有來自中國的高中生，對此，有外媒分析指出，中國「千人計畫」曝光，已引起美國知名大學警惕。

美國《自由亞洲電台》引述曾在麻省理工機械物理專業從事博士後研究的魏博士說法，指這次麻省理工提前錄取的學生中雖無中國高中生，不過仍有少數在美國就讀高中的中國華人學生，他認為，美國理工名校大幅降低中國學生的名額，與美中關係緊張、中國千人計畫曝光等因素有關。

魏博士進一步表示，美國耗費巨資，透過尖端科技及最新技術進行研究，但這些寶貴的研究成果往往輕易地被中國派人偷走，美方損失慘重，他說，美國應該不會刻意減少中國留學生的數量，但在高新科技研發集中的高等學府及部分實驗室，將很可能對來自中國的學生退避三舍。

「千人計畫」是中國海外高層次人才引進計畫的簡稱，由中國當局2008年12月決議實施，執行重點是在海外引進並支持一批能夠突破關鍵技術、發展高新產業並帶動新興學科的戰略科學家及領軍人才回到中國創新創業，此這項政策國際爭議不斷，常被西方世界批評是在「剽竊技術」，甚至指控有不少中國間諜藏身其中。

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