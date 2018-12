IG瀏覽模式竟變成左右點擊 全球網友崩潰：我不要！

2018-12-28 10:19

〔即時新聞/綜合報導〕國人愛用的知名社交媒體Instagram昨日將瀏覽貼文的模式從上下捲動改為點擊左右來觀看下一則貼文,讓全球網友爆氣,甚至有人嗆「Instagram再亂搞就要棄坑,換社群媒體」。

綜合外媒報導,Instagram自2010年推出以來深受民眾喜愛,幾個使用模式讓民眾深深上癮,例如雙擊圖片中央「給愛心」、能發24小時就會消失的限時動態及上下捲動來瀏覽不同人的圖片貼文或是影音,許多網友在體驗Instagram瀏覽模式變成左右點擊後紛紛崩潰。

《衛報》報導,英國知名說唱歌手斯凱塔Skepta在推特上發「Instagram. Nooooo 」及摀著臉的表情符號,引起網友熱議,紛紛回覆「怎麼取消更新」、「我不要!」、「斯凱塔我也很難過」、「我要把它(Instagram)刪了」等氣憤的留言。

對此Instagram的負責人亞當(Adam Mosseri)親上火線回應:「這個更新只是一個意外,原本僅是一個小測試而已,但被挑選到的測試者卻意外的多。」亞當表示,更新之後能重新回到上下捲動的瀏覽模式,對於這次測試造成使用者的反彈,感到相當抱歉。

.@Instagram has added a new update that changes the way users scroll through their feed: going side-to-side, the same way as Instagram stories. #InstagramUpdate



Are you here for this update? pic.twitter.com/CP5bM8hvxE