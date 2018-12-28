驚！地板竄出1條響尾蛇 掀開驚見35條嚇傻3男

2018-12-28 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州3名男子耶誕節（25日）在農場工作時，意外發現地板竄出1條響尾蛇，不料將地板掀開後，竟然出現35條響尾蛇瘋狂亂竄，讓他們目瞪口呆。事後3人硬著頭皮抓蛇，將36條響尾蛇放進水桶，再放到遠處安置。

綜合媒體報導，這座位於德州聖安東尼奧（San Antonio）的農場，由考恩（Bobby Cowan）、斯坦利（Matt Stanley）和柯克蘭（Levi Kirkland）所共同擁有，準備在風車屋中做一些工作，準備開工之際，發現1條小的響尾蛇從旁邊的廢棄小屋的地板竄出，當他們用堆高機掀起地板後，竟然有35條響尾蛇狂竄，嚇得他們立刻再將地板放下。

後來3人仍必須硬著頭皮處理，再次用堆高機掀起地板，由於天氣較冷的關係，蛇的行動變的較為遲緩，他們就用棍子將36條蛇裝進水桶，放到遠處安置，避免傷害到農場的其他動物。

考恩將處理什麼過程錄下，並放到臉書上分享，僅在2天之內，就有超過60萬次的觀看，而目前已經有超過300萬的觀看次數。

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