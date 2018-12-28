美國政府關門第6天 川普再度開火無意妥協

2018-12-28 03:44

〔中央社〕美國政府關門進入第6天，國會議員零零散散陸續返回華盛頓，但是結束斷炊窘境希望渺茫，美國總統川普今天在推特表示無意妥協，並抨擊民主黨。

聯邦參議院在耶誕假期後今天復會，但是很少議員可能出席，因此預期不會恢復有關預算僵局的正式談判。

由於川普堅持納入美墨邊界圍牆費用，支出法案因而在國會卡關，聯邦政府斷炊，部分單位停擺，如今已進入第6天。川普曾表示，為獲得50億美元（約新台幣1540億元）的築牆經費，他已做好長期抗戰的心理準備。

照川普的說法，受到政府停擺影響的聯邦雇員都贊成他堅持下去，唯有國會撥款興建美國和墨西哥之間的圍牆，才會和國會達成協議，政府才會重新開門。

川普今天從伊拉克返回華盛頓才3個小時，似乎沒有睡便在推特發文表示，他無意妥協。

川普昨天無預警訪問伊拉克，這是他兩年前當選總統以來，首次前往當地，視察駐紮戰區的美軍部隊。在這次閃電般訪問伊拉克前，他已因就任後從未赴前線勞軍而招致不少批評。

他表示：「民主黨人終於明白我們南部邊界亟需邊界安全和圍牆了嗎。」

「有必要阻止毒品、人口販運、幫派分子和罪犯進入我們的國家。」

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