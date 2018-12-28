沙烏地內閣改組 分析：王室家族權力再平衡

2018-12-28 02:36

〔中央社〕記者哈紹吉謀殺案引發全球譴責聲浪，餘波蕩漾。沙烏地阿拉伯國王沙爾曼今天進行內閣改組，公布外長等數個政府要職的新人事。分析認為，此舉意在建塑王室家族內部權力再平衡。

根據頒布的王室命令，外長朱貝爾（Adel al-Jubeir）遭降職為外交國務大臣。政壇老將、前財長阿薩夫（Ibrahim al-Assaf）被任命為外長。

沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）任命阿布杜拉（Abdullah bin Bandar）為國家衛隊（National Guard）指揮官，並宣布數個安全情報人事案。阿布杜拉的父親班達爾親王（Prince Bandar Al Saud）曾任駐美國大使。

土耳其廣播電視公司阿拉伯語頻道（TRT Arabic）新聞主任阿塔斯（Resul Serdar Atas）指出，哈紹吉命案重挫沙烏地國際形象，此刻對沙烏地而言非常重要。他說：「從內閣和安全機構兩個層面改組的名單來看，你會發現這是沙烏地王室家族本身的某種權力再平衡，建國國王之子的後裔現在紛紛身居要職。」

阿塔斯說，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）本來已拔除王室內部多位潛在競爭者，「從兩項王室命令可看出沙烏地阿拉伯多少有點投鼠忌器，於是又重新建塑家族權力平衡。但這不意味穆罕默德．沙爾曼的政治前途會被犧牲，他還是十分親近國王。但與此同時，他必須非常小心並且注意到平衡」。

他指出，任命去年成為肅貪對象的阿薩夫為外長，沙烏地可能試圖對穆罕默德．沙爾曼魯莽外交作為踩煞車，並試圖多少挽救一點國際形象。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，被降職的朱貝爾任外長時曾表示，哈紹吉（Jamal Khashoggi ）謀殺案是一個「巨大的錯誤」。他10月間接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時，將「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉之死歸咎於自作主張的行動，強調沙烏地政府會讓有責任的人受懲。

土耳其的調查以及沙烏地檢方都指出，哈紹吉10月2日在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內，遭到從利雅德派出的沙烏地特工15人小組殺害並肢解。美國中央情報局（CIA）11月也做成這項任務不可能未獲穆罕默德．沙爾曼授權的結論。

報導指出，在哈紹吉命案餘波蕩漾之際，國王沙爾曼和王儲穆罕默德．沙爾曼正在試圖展現致力徹底改革安全機構的決心，於是進行上述人事任命和內閣改組。（編輯：陳政一）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/