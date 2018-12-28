中國承建大壩出現數千裂縫 厄瓜多為貸款慘背巨債

2018-12-28 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲厄瓜多一個由中國出資、承建的水力發電廠，在投入使用2年後，大壩竟出現超過7000道裂縫，厄瓜多不僅無法仰賴它脫貧，還背上巨債，讓中國得以掌控該國8成出口石油。

《紐約時報》報導，厄瓜多過去向中國貸款約190億美元（約新台幣5854億元），用於大橋、高速公路、灌溉、學校、衛生診所和7座大壩等建設，其中包括出現問題的科卡科多辛克雷（Coca Codo Sinclair）水力發電廠的大壩，其坐落在一座活火山下，地質學家曾警告，一場地震就能對附近造成嚴重破壞。

大壩在2016年啟用，投入使用僅2年後，已經出現大量問題。官方數據顯示，由於鋼材品質不合格和中國水電的焊接不當，大壩的機械設備目前已經發現了7648處裂縫，泥沙淤積也導致重要設備損壞。此外，這座水力發電廠自啟用以來就無法滿載運轉。

報導指出，這座巨型大壩原本應幫助厄瓜多解決能源需求、脫貧，但現在卻令國家陷入腐敗，幾乎每個涉及大壩建設的官員都遭監禁或因賄賂遭判刑，包括一名前副總統、一名前電力部部長。

另外還有危險的高額債務，為了收回成本，中國得以獲得厄瓜多80%出口石油，因為許多合約都是以石油而非美元償付的。實際上，中國是以折扣價獲得這些石油，再出售就能獲得額外利潤。

厄瓜多為了抽出足夠的石油償還中國的債務，正在亞馬遜河流域進行更深層的鑽探，帶來更多濫砍濫伐的威脅，當局也因巨債削減了社會支出、汽油補貼等，經濟學家預計，厄瓜多將慢慢陷入衰退。

厄瓜多能源部長佩雷斯（Carlos Pérez）表示，「中國佔了厄瓜多的便宜」，「中國的策略很明顯。他們要控制他國經濟」。

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