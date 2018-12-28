土耳其舉重國寶親權訴訟宣判 日本私生女勝訴

2018-12-28 00:30

〔中央社〕伊斯坦堡法院今天就日本婦女對已故土耳其舉重國寶、「袖珍大力士」蘇列曼諾魯所提確認生父訴訟，宣判她是他親生女兒。他的另外兩個女兒決定不上訴，接受這個姐妹。

位在伊斯坦堡布尤切克梅奇區（Buyukcekmece）的家事法庭根據法醫鑑識報告，確認Sekai Mori是世界舉壇傳奇蘇列曼諾魯（Naim Suleymanoglu）的女兒。

蘇列曼諾魯因肝硬化導致肝衰竭，去年11月辭世，享年50歲。Sekai Mori今年一月提出確認生父訴訟，有關當局7月依法律程序開棺採集DNA。

Sekai Mori曾表示，蘇列曼諾魯於1988年漢城奧運期間邂逅她母親、日本記者和森京子（Kyoko Mori）。法院今天判決應該完成必要民事登記行政程序，意味Sekai Mori對蘇列曼諾魯的遺產擁有繼承權。

這起訴訟另一造，蘇列曼諾魯的另外兩個女兒艾辛（Esin Suleymanoglu）和賽辛（Sezin Suleymanoglu）決定不上訴。家屬委任律師狄米爾（Aziz Demir）表示：「艾辛．蘇列曼諾魯和賽辛．蘇列曼諾魯因法醫學報告而不上訴，接受這名姐妹。」

土耳其「 每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，蘇列曼諾魯不曾結過婚。

蘇列曼諾魯出生於保加利亞的土耳其家庭，16歲時即打破世界紀錄，由於身高僅147公分，被稱為「袖珍大力士」（Pocket Hercules）。他曾拿過3面奧運金牌，1988年漢城奧運奪金成績甚至超越體重更重的量級金牌得主。

他1988年曾宣布退休，1991年復出後，隔年拿下巴塞隆納奧運金牌。1996年亞特蘭大奧運，蘇列曼諾魯與希臘對手列奧尼迪斯（Valerios Leonidis）之爭堪稱體壇歷來最扣人心弦競逐之一，更讓土耳其和希臘這兩個關係不睦鄰國的觀眾，神經緊繃地亦步亦趨緊盯。

比賽過程中，兩人互破世界紀錄，最後蘇列曼諾魯拿下第3面奧運金牌。他是奧運史上唯一3冠王舉重選手。

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